Poésie & Musique en chemin Autreppes
Poésie & Musique en chemin Autreppes dimanche 5 juillet 2026.
Autreppes
Poésie & Musique en chemin
Autreppes Aisne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 12:00:00
fin : 2026-07-05 14:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Cela se passe au bord de l’Oise (embarcadère d’Autreppes) pendant le temps du pique nique à 12h.
Amenez tapis, panier repas et venez écouter chanteurs et musiciens.
Poésie & Musique en chemin à l’embarcadère d’Autreppes (02), à partir de 12h00
Par les associations Avant l’Hiver et Le pied de la lettre
Concerts gratuits
28 JUIN et 5 JUILLET
Avec
Cie Le Grand Boucan
Bivouacs
Ian Murray ( Ecosse )
Octavie & Aurélien
Lisa, Marcelin
Tom
Titouan & Maeline
A l’ombre de Stevenson par le trio François Eberlé
Cette quatrième édition célèbre le 150 ème anniversaire du passage de Robert-Louis Stevenson en Thiérache.
Á cette occasion, la poésie viendra cette année à la rencontre de la musique sur les chemins de l’écrivain voyageur.
En cas de pluie, rendez vous à la salle de la Rue Lagasse à Englancourt .
Autreppes 02580 Aisne Hauts-de-France +33 6 38 99 49 38
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English :
It takes place on the banks of the Oise (Autreppes pier) during picnic time at 12pm.
Bring your rugs and picnic baskets, and come and listen to the singers and musicians.
L’événement Poésie & Musique en chemin Autreppes a été mis à jour le 2026-05-22 par Agence Aisne Tourisme
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- Poésie & Musique en chemin Autreppes 28 juin 2026