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Poher plage 2026 Bénodet Carhaix-Plouguer

Poher plage 2026 Bénodet Carhaix-Plouguer mercredi 26 août 2026.

Adresse
Place de Verdun
Ville
29270 Carhaix-Plouguer
Département
Finistère
Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
10:15:00
Tarif

Carhaix-Plouguer

Poher plage 2026 Bénodet

Place de Verdun Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:15:00
fin : 2026-08-26 18:30:00

Date(s) :
2026-08-26

Destination la plage du Trez à Bénodet
Le départ sera donné à 10h30, place de Verdun à Carhaix
les enfants de -12 ans doivent être accompagnés.
Se présenter 15 minutes avant le départ
Renseignement sur www.poher.bzh
ou au 02 98 99 48 00   .

Place de Verdun Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 99 48 00 

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English :

L’événement Poher plage 2026 Bénodet Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-06-19 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée

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