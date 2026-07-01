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Poilu Camping Paradis Menez-Bichen Camping Paradis Menez Bichen Saint-Nic

mercredi 29 juillet 2026 · Camping Paradis Menez Bichen · Saint-Nic

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Camping Paradis Menez Bichen
Adresse
8 Chemin des Dunes
Ville
29550 Saint-Nic
Département
Finistère
Tarif

Saint-Nic

Poilu Camping Paradis Menez-Bichen

Camping Paradis Menez Bichen 8 Chemin des Dunes Saint-Nic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 21:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Poilu au Camping Paradis Menez-Bichen.
Ouvert à tous Bar et restauration sur place.   .

Camping Paradis Menez Bichen 8 Chemin des Dunes Saint-Nic 29550 Finistère Bretagne +33 2 98 26 50 82 

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English :

L’événement Poilu Camping Paradis Menez-Bichen Saint-Nic a été mis à jour le 2026-07-07 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

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