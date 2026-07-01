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AGENDA · Saint-Nic

Trophée Parizot Tournoi de pétanque Camping Paradis Menez-Bichen Chemin des Dunes Saint-Nic

mercredi 15 juillet 2026 · Chemin des Dunes · Saint-Nic

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Chemin des Dunes
Adresse
Camping Paradis Menez-Bichen
Ville
29550 Saint-Nic
Département
Finistère
Tarif

Saint-Nic

Trophée Parizot Tournoi de pétanque Camping Paradis Menez-Bichen

Chemin des Dunes Camping Paradis Menez-Bichen Saint-Nic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15 20:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Le grand rendez-vous de l’été approche au Camping Paradis Menez Bichen !

Le mercredi 15 juillet, sortez vos meilleures boules pour le célèbre Trophée Parizot. Pour cette édition spéciale, l’événement prend une toute autre dimension Monsieur Parizot en personne sera présent sur notre boulodrome pour suivre le tournoi.

Que vous soyez tireur d’élite, pointeur précis ou simplement là pour partager un bon moment et encourager les équipes, nous vous attendons nombreux. C’est l’occasion idéale de défier vos voisins de camping sous l’œil expert (et sûrement très exigeant) de notre invité.   .

Chemin des Dunes Camping Paradis Menez-Bichen Saint-Nic 29550 Finistère Bretagne +33 2 98 26 50 82 

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English :

L’événement Trophée Parizot Tournoi de pétanque Camping Paradis Menez-Bichen Saint-Nic a été mis à jour le 2026-07-07 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

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