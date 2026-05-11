Point de vue et forme d’expression, Claude Bernardon et François Lacoste Galerie des Corsaires Bayonne

Bayonne

Point de vue et forme d’expression, Claude Bernardon et François Lacoste

Galerie des Corsaires 16 rue Pontrique Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 15:00:00

fin : 2026-07-11 19:00:00

Date(s) :

2026-06-29

Claude Bernardon Après une carrière qui n’avait rien à voir avec la photographie, il a décidé de se servir de tout ce qui l’avait marqué dans les expositions et les livres de photos. C’est au gré de ses déambulations que s’impose à ses yeux le désir de fixer ses visions . La richesse et la complexité du monde urbain lui apportent une moisson d’occasions pour figer sur le papier des instantanés de cet environnement.

François Lacoste est un sculpteur, résidant à Bordeaux, qui utilise essentiellement le bois, matière connue pour sa plasticité.

Sa démarche artistique vise à offrir au regard, une perception originale du monde. Cet acte créatif procède de recherches successives, à partir d’idées parfois loufoques ou incongrues. .

Galerie des Corsaires 16 rue Pontrique Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 64 69 88 graphgaleriedescorsaires@gmail.com

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English : Point de vue et forme d’expression, Claude Bernardon et François Lacoste

L’événement Point de vue et forme d’expression, Claude Bernardon et François Lacoste Bayonne a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Bayonne