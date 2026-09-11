UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

Point d’Information Nantes Solidaire Espace Départemental des Solidarités Cassin Nantes

mercredi 2 décembre 2026 · Espace Départemental des Solidarités Cassin · Nantes

Point d’Information Nantes Solidaire Espace Départemental des Solidarités Cassin Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 2 décembre 2026
Fin
mercredi 2 décembre 2026
Heure de début
09:30
Lieu
Espace Départemental des Solidarités Cassin
Adresse
6 Bd René Cassin 44300 Nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-02 09:30 – 11:30
Gratuit : oui  Tout public 

Fins de mois difficiles, dépenses imprévues…Des aides existent ! Venez échanger avec une professionnelle du CCAS (Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes) pour vous informer sur :? les dispositifs d’aides financières? votre santé (aide à la mutuelle)? vos loisirs? votre vie quotidienne

Espace Départemental des Solidarités Cassin Nantes 44300


Afficher la carte du lieu Espace Départemental des Solidarités Cassin et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)