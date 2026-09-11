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Point d’Information Nantes Solidaire Espace Départemental des Solidarités Cassin Nantes
mercredi 2 décembre 2026 · Espace Départemental des Solidarités Cassin · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-02 09:30 – 11:30
Gratuit : oui Tout public
Fins de mois difficiles, dépenses imprévues…Des aides existent ! Venez échanger avec une professionnelle du CCAS (Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes) pour vous informer sur :? les dispositifs d’aides financières? votre santé (aide à la mutuelle)? vos loisirs? votre vie quotidienne
Espace Départemental des Solidarités Cassin Nantes 44300
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