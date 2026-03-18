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Point d’information Nantes solidaire L’Escale 3, rue Eugène Thomas Nantes
mercredi 15 avril 2026 · L'Escale 3, rue Eugène Thomas · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-15 09:30 – 12:00
Gratuit : oui Tout public
Fins de mois difficiles, dépenses imprévues…Des aides existent ! Venez échanger avec un professionnel du CCAS (Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes) pour vous informer sur :? les dispositifs d’aides financières? votre santé (aide à la mutuelle)? vos loisirs? votre vie quotidienne
L’Escale 3, rue Eugène Thomas Nantes 44300
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