UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

Point d’information Nantes solidaire L’Escale 3, rue Eugène Thomas Nantes

mercredi 15 avril 2026 · L'Escale 3, rue Eugène Thomas · Nantes

Point d’information Nantes solidaire L’Escale 3, rue Eugène Thomas Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 15 avril 2026
Fin
mercredi 15 avril 2026
Heure de début
09:30
Lieu
L'Escale 3, rue Eugène Thomas
Adresse
3, rue Eugène Thomas 44300 NANTES
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-15 09:30 – 12:00
Gratuit : oui  Tout public 

Fins de mois difficiles, dépenses imprévues…Des aides existent ! Venez échanger avec un professionnel du CCAS (Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes) pour vous informer sur :? les dispositifs d’aides financières? votre santé (aide à la mutuelle)? vos loisirs? votre vie quotidienne

L’Escale 3, rue Eugène Thomas Nantes 44300


Afficher la carte du lieu L’Escale 3, rue Eugène Thomas et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)