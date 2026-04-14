Point Information Nantes Solidaire, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes
Point Information Nantes Solidaire, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes mardi 21 avril 2026.
Point Information Nantes Solidaire Mardi 21 avril, 15h30 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T15:30:00+02:00 – 2026-04-21T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-21T15:30:00+02:00 – 2026-04-21T17:30:00+02:00
Venez échanger avec un professionnel du Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes pour vous informer des aides et dispositifs existants.
Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
Venez échanger avec un professionnel du Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes pour vous informer des aides et dispositifs existants.
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