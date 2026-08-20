AGENDA · Nantes99vues
Point Information Nantes Solidaire Médiathèque Luce Courville Nantes
jeudi 5 novembre 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-05 15:30 – 17:00
Gratuit : oui Tout public
Venez échanger avec un professionnel du Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes pour vous informer des aides et dispositifs existants.
Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/
Afficher la carte du lieu Médiathèque Luce Courville et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Bottière l’été, Maison de quartier de la Bottière, Nantes 20 août 2026
- Point Information Nantes Solidaire, Médiathèque Luce Courville, Nantes 20 août 2026
- Mini fête foraine, Plaine de jeux La Halvêque, Nantes 20 août 2026
- Salon de lecture, Square du Ranzay, Nantes 20 août 2026
- Les Apéro-Labo, Le Labo, Nantes 20 août 2026