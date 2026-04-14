Points de « vues » sur l’arboretum 6 et 7 juin Arboretum de la Petite Loiterie Indre-et-Loire

Tarif plein :10€; Tarif réduit : 8,50€; Gratuit pour les moins de 12 ans. Nous ne prenons pas les cartes bancaires, merci de prévoir chèque ou liquide !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Les vues à la Petite Loiterie se déclinent à différentes échelles :

Vues d’observation des détails, pour distinguer de façon ludique des essences qui ont des feuilles semblables, vues d’ensemble sur un arbuste ou un arbre proche qui offre la beauté de son feuillage, de son port, de son écorce ou de ses fleurs, vues de plus loin sur les ambiances variées des autres bosquets de l’arboretum, vues vers l’horizon ou le paysage alentour… La promenade dans l’arboretum, qui rend visite aux végétaux les plus spectaculaires du moment, permet d’alterner ces différents points de vue(s).

Le départ de la visite commentée a lieu à 15h précises. Attention, il n’y a pas de visite libre!

Arboretum de la Petite Loiterie Le Sentier 37110 Monthodon Monthodon 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 29 61 64 http://www.lapetiteloiterie.fr Ce parc d’intérêt botanique présente une très large palette d’espèces végétales ligneuses, c’est-à-dire d’arbres et d’arbustes. Pour le plaisir de l’observation et de la connaissance, l’arboretum a été conçu de façon à vous apprendre à regarder autrement un arbre et à le reconnaître.

La démarche de plantation est tout à fait originale, car les arbres et arbustes ayant des feuilles ressemblantes sont regroupés dans les mêmes zones. Cela permet de mieux différencier les espèces souvent confondues, et, à l’intérieur d’une même espèce, d’en comparer les différents variantes.

Au-delà de la reconnaissance, avec plus de 3000 espèces et variétés d’arbres et arbustes plantés depuis 1995 sur 12 hectares, l’arboretum est un lieu d’expérimentations et d’observations, et le parc est un outil de connaissance des végétaux ligneux : diversité des tailles d’arbustes et d’arbres, phénologie, plantation, exigences, etc. Lors des visites, les questions sont toujours bienvenues!

Cet agréable parc paysager est le site idéal pour se familiariser avec toutes les techniques d’entretien et de gestion durable, et en particulier de taille, dont il est un site pilote.

Les 20,5 hectares de l’arboretum comprennent 3,5 ha de prairies et zones humides, 6 ha de bois et 2,5 ha de lande. Par l’A10, en direction de Tours, sortie n°18 « Amboise-Château-Renault », suivre la direction d’Angers. A Château-Renault, quitter la N10 pour prendre la route d’Angers (D766) ; à 1,5 km, prendre à droite vers Le Boulay (D954) ; à 4 kms, traverser Le Boulay, puis continuer vers La Ferrière et Le Sentier (D54) ; à 3,5 kms, traverser Le Sentier, puis continuer vers La Ferrière (D54) ; à 1 km, tourner à droite (dans un virage) sur une petite route qui mène à La Petite Loiterie.

Les vues à la Petite Loiterie se déclinent à différentes échelles :

©Arboretum de la Petite Loiterie