Poisson d’avril du Léman, Bains des Pâquis, Genève

Poisson d’avril du Léman Mercredi 15 avril, 14h00 Bains des Pâquis

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T16:30:00+02:00

Le Léman abrite une faune aquatique sauvage riche, y compris aux Bains des Pâquis. Lors de cette excursion, chaussons nos bottes (ou partons pieds nus) dans le lac (encore froid) pour découvrir certains des trésors vivants de la rade… Mettons les mains dans l’eau pour pêcher les petites bêtes du lac… Nous continuerons sur la terre ferme afin de découvrir les paysages lacustres que Michel Roggo a immortalisés tout autour du bassin versant du Léman.

Un voyage inédit sous le miroir de l’eau.

Cette activité est proposée dans le cadre de l’exposition « Des Glaciers aux Bains des Pâquis », du 12 mars au 15 avril aux Bains des Pâquis.

Dès 5 ans.

La capacité d’accueil est limitée à 15 personnes / Inscription obligatoire.

Bains des Pâquis Quai du Mont-Blanc 30 Genève 1201 Les Pâquis Genève 00 41 22 732 29 74 https://www.bains-des-paquis.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://poisonavrilleman1504.eventwise.ch/inscription-9494/fr »}] [{« link »: « https://poisonavrilleman1504.eventwise.ch/inscription-9494/fr »}]

Animation familiale autour de la biodiversité aquatique en milieu urbain et visite guidée de l’exposition « Des Glaciers aux Bains des Pâquis ».

© Ville de Genève