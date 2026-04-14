Voyage au Japon – Origami, Katakana, Matcha, Maison de quartier de Saint-Jean, Genève

Voyage au Japon – Origami, Katakana, Matcha 15 et 16 avril Maison de quartier de Saint-Jean

Participation Adultes CHF 42.- / Jeunes 10 à 15 ans CHF 35.- Matériel, ingrédients et matériel compris.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-16T14:00:00+02:00 – 2026-04-16T16:30:00+02:00

Envolez-vous vers le Pays du Soleil Levant !

Familiarisez-vous avec les traditions ancestrale du Japon :

○ Créez des origami de saison ludiques, selon l’art du papier plié

○ Apprenez le katakana, l’écriture des moines et écrivez “ohanami, omamori, obon…”

○ À l’aide du chasen, préparez le délicieux et véritable matcha, le thé moulu, boisson ancestrale japonaise

○ Dégustez nos douceurs faites maison aux saveurs japonaises.

Vous serez accueillis et accompagnés par Emiko Okamoto, originaire du Kansai, Japanese Tea Advisor et ambassadrice du thé japonais pour la Suisse.

Ce format long de 2h30 se veut apprenant, authentique et détendu

– Venez en famille ou entre amis –

En collaboration et avec le généreux soutien de la Maison de quartier de Saint-Jean.

Maison de quartier de Saint-Jean Chemin François-FURET 8, 1203 Genève Genève +41 22 338 13 60 http://www.mqsj.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.millepins.ch/#salons-de-the-ambulants »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/loisirs-jeux/maison-quartier-saint-jean/

Créez des pliages origami de saison. Apprenez l’écriture katakana. Préparez le véritable matcha. Dégustez des douceurs aux saveurs japonaises. Avec Emiko Okamoto.

© Aux Mille Pins – Thés du Japon — Emiko Okamoto