Informations pratiques

Fouesnant

Poissonnade (USF)

Pointe de Mousterlin en plein air Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 12:00:00

fin : 2026-08-14 01:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Poissonnade du club de foot de Fouesnant à Mousterlin

Restauration moules-frites, saucisses-frites, jambon-frites, hot dog-frites, frites, thon-frites, soupe de poisson, crêpes

Concert à partir de 18h00 avec Line C, Mathis, Emma et DJ Colls

Restauration MIDI&SOIR sur place .

Pointe de Mousterlin en plein air Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 63 00 18 08

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English :

L’événement Poissonnade (USF) Fouesnant a été mis à jour le 2026-07-25 par OT FOUESNANT LES GLENAN