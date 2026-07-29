Poissonnade (USF) Fouesnant
vendredi 14 août 2026 · Fouesnant
Informations pratiques
Fouesnant
Poissonnade (USF)
Pointe de Mousterlin en plein air Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 12:00:00
fin : 2026-08-14 01:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Poissonnade du club de foot de Fouesnant à Mousterlin
Restauration moules-frites, saucisses-frites, jambon-frites, hot dog-frites, frites, thon-frites, soupe de poisson, crêpes
Concert à partir de 18h00 avec Line C, Mathis, Emma et DJ Colls
Restauration MIDI&SOIR sur place .
Pointe de Mousterlin en plein air Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 63 00 18 08
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English :
L’événement Poissonnade (USF) Fouesnant a été mis à jour le 2026-07-25 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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