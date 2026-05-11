Soirée dansante et moules frites du jumelage Fouesnant-Meerbusch Jardin de la cale Beg Meil Fouesnant

Fouesnant

Soirée dansante et moules frites du jumelage Fouesnant-Meerbusch

Jardin de la cale Beg Meil Cale de Beg Meil Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31 23:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Le jumelage Fouesnant-Meerbusch vous propose une soirée Moules frites saucisses et bière allemande dans un cadre magnifique le jardin de la Cale de Beg Meil, face à la mer.

La soirée est animée par Pascal Yvin.

Entrée libre. .

Jardin de la cale Beg Meil Cale de Beg Meil Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 68 76 66 57

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English : Soirée dansante et moules frites du jumelage Fouesnant-Meerbusch

L’événement Soirée dansante et moules frites du jumelage Fouesnant-Meerbusch Fouesnant a été mis à jour le 2026-05-11 par OT FOUESNANT LES GLENAN