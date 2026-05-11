Soirée dansante et moules frites du jumelage Fouesnant-Meerbusch Jardin de la cale Beg Meil Fouesnant
Soirée dansante et moules frites du jumelage Fouesnant-Meerbusch Jardin de la cale Beg Meil Fouesnant vendredi 31 juillet 2026.
Fouesnant
Soirée dansante et moules frites du jumelage Fouesnant-Meerbusch
Jardin de la cale Beg Meil Cale de Beg Meil Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31 23:30:00
Date(s) :
2026-07-31
Le jumelage Fouesnant-Meerbusch vous propose une soirée Moules frites saucisses et bière allemande dans un cadre magnifique le jardin de la Cale de Beg Meil, face à la mer.
La soirée est animée par Pascal Yvin.
Entrée libre. .
Jardin de la cale Beg Meil Cale de Beg Meil Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 68 76 66 57
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English : Soirée dansante et moules frites du jumelage Fouesnant-Meerbusch
L’événement Soirée dansante et moules frites du jumelage Fouesnant-Meerbusch Fouesnant a été mis à jour le 2026-05-11 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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