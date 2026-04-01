Poitiers

Poitiers Plage Festival #3

Square de la République Poitiers Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 15:00:00

fin : 2026-05-30 00:00:00

Date(s) :

2026-04-27

Préparez vos tongs et votre crème solaire, car Poitiers Plage revient en force pour l’été 2026 ! Le Square de la République se transforme en véritable oasis urbaine. 300 m² de sable fin en plein centre-ville, une scène animée par des concerts et des DJ sets et une ambiance festive garantie.

Envie de vous prélasser sur un transat, de siroter un cocktail rafraîchissant, de déguster de la street food savoureuse, ou de participer à des tournois de beach tennis et de palets, il y en a pour tous les goûts. Les soirées à thème promettent également d’être mémorables, avec des ambiances 80’s, des soirées karaoké et bien d’autres surprises.

Et le meilleur dans tout ça ? L’entrée et les animations sont entièrement gratuites ! Alors, que vous soyez en famille, entre amis ou en solo, Poitiers Plage 2026 est l’endroit idéal pour profiter d’une ambiance estivale unique sans quitter la ville ! .

Square de la République Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 99 12 84

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English : Poitiers Plage Festival #3

L’événement Poitiers Plage Festival #3 Poitiers a été mis à jour le 2026-04-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne