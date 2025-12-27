Pole dance contemporaine MJC Héritan Mâcon

Pole dance contemporaine

MJC Héritan 24 rue de l'Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 35 EUR

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 15:30:00

2026-04-25

Venez découvrir la fusion entre force et fluidité dans notre atelier de Pole Dance Contemporaine.

Apprenez à allier mouve-ments aériens et expression corporelle dans un cadre ludique et sécurisé.

Libérez votre créativité et laissez votre corps raconter son histoire sur la barre.

Animé par Ianina Altenberend, certifiée en Pole dance acrobatique et exotique. .

+33 3 85 21 91 70 fboulicaut@mjc-heritanmacon.org

