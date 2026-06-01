Pôle muséal Les Bateliers – Jardin des Arts décoratifs de Namur, Pôle muséal Les Bateliers – Jardin des Arts décoratifs de Namur, Namur

Pôle muséal Les Bateliers – Jardin des Arts décoratifs de Namur 6 et 7 juin Pôle muséal Les Bateliers – Jardin des Arts décoratifs de Namur Namur

Entrée : 0–5 € (selon accès)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Ensemble de trois jardins (jardin à la française, jardin des Bateliers, jardin des Poètes) mêlant patrimoine, art et végétal.

Le jardin à la française est compris dans le prix de la visite du Musée des Arts décoratifs (gratuit pour les enfants jusqu’à 6 ans, les « article 27 », 3 € pour les étudiants jusque 26 ans, les groupes d’au moins 8 personnes et les séniors à partir de 65 ans),

5 €/personnes pour les autres). Les jardins des bateliers et des Poètes sont gratuits.

Tarifs consultables ici : https://lesbateliers.namur.be/visites/visite-libre

Activités proposées lors du week-end ‘Rendez-vous aux jardins’

Samedi 6 juin & dimanche 7 juin

> Visite libre avec dépliant (gratuit) des trois jardins du Pôle : le jardin à la française du

Musée des Arts décoratifs, le jardin des bateliers et le jardin des Poètes. Il reprendra un note historique, ainsi que les divers éléments architecturaux, artistiques ou végétaux à observer.

Pôle muséal Les Bateliers – Jardin des Arts décoratifs de Namur Rue Joseph Saintraint, 5 – 5000 Namur Namur 5000 Namur Namur Namur [{« link »: « https://lesbateliers.namur.be/visites/visite-libre »}]

Ensemble de trois jardins (jardin à la française, jardin des Bateliers, jardin des Poètes) mêlant patrimoine, art et végétal.

© Martin Leboutte