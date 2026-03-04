Police et droits humains : ordre ou désordre ?, Théâtre Pitoëff, Genève

Police et droits humains : ordre ou désordre ? Jeudi 12 mars, 18h30 Théâtre Pitoëff

Entrée libre

Alors que le droit de manifester est au cœur de tensions croissantes, ce Café des Libertés propose un échange ouvert sur la manière dont les pratiques policières et les situations d’usage disproportionné de la force impactent la confiance entre la population et les autorités. L’espace se veut sûr, inclusif et propice à un dialogue constructif intégrant des voix diverses – y compris issues de la police – pour examiner les réalités du maintien de l’ordre et identifier des approches plus transparentes et plus coopératives. Comment garantir un droit de manifester pleinement respecté ? Quels leviers permettent de réduire les tensions et d’améliorer les pratiques ? Comment renforcer la confiance mutuelle dans des environnements souvent polarisés ?

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève 1205 [{« type »: « link », « value »: « https://fifdh.org/festival/programme/2026/event/police-et-droits-humains-ordre-ou-desordre/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-pitoëff/

Une table ronde qui invite au dialogue sur les rapports entre la population et les autorités. Comment renouer la confiance et garantir le respect des droits fondamentaux de chacun·e ? Police Droits humains

