Poly-Rythmo, Salle Communale, Onex, Onex

Informations pratiques

Poly-Rythmo Jeudi 22 avril 2027, 20h00 Salle Communale, Onex

Dès 20.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-22T20:00:00+02:00 – 2027-04-22T21:30:00+02:00

Fin : 2027-04-22T20:00:00+02:00 – 2027-04-22T21:30:00+02:00

Véritable légende de la musique d’Afrique de l’Ouest, le Tout-Puissant Orchestre Poly-Rythmo reprend vie pour ambiancer la scène des Spectacles Onésiens. Fondé en 1967 à Cotonou, au Bénin, il est l’un des orchestres africains les plus prolifiques avec plus de 500 chansons à son actif. Son créateur, Clément Mélomé, développe alors un style nouveau, basé sur les rythmes traditionnels béninois : le groove africain. Savante fusion des musiques africaines, latines et occidentales, il mêle la soul, le funk, l’afrobeat, la rumba congolaise, le high-life ghanéen, la variété française et les rythmes vodouns.

À partir des années 1980, le groupe perd en popularité, mais continue à se produire à travers le monde. Son dernier album, Madjafalo, sort en 2016. La présence du groupe à Onex est une occasion unique de rencontrer une institution, considérée comme immortelle. Sa musique intemporelle apporte joie et chaleur et embarque le public dans un groove afrobeat et vaudou endiablé pour un voyage inoubliable.

Concert debout

Salle Communale, Onex 131 route de Chancy Onex 1213 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/concerts/poly-rythmo-debout/389096e6-fdd8-4a81-a3c5-8a7e22b349ff/events/392441 »}]

Véritable légende de la musique d’Afrique de l’Ouest, le Tout-Puissant Orchestre Poly-Rythmo reprend vie pour ambiancer la scène des Spectacles Onésiens.

DR