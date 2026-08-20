Polyculture-élevage : un système gagnant-gagnant, GAEC Thomas Père et Fils, Saint Pierre-le-Bost (23), Saint-Pierre-le-Bost

Informations pratiques

Polyculture-élevage : un système gagnant-gagnant Jeudi 17 septembre, 09h00 GAEC Thomas Père et Fils, Saint Pierre-le-Bost (23) Creuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T09:00:00+02:00 – 2026-09-17T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-17T09:00:00+02:00 – 2026-09-17T17:00:00+02:00

La Chambre d’agriculture de la Creuse organise, comme chaque année, la Journée départementale des agriculteurs creusois. Cette édition 2026 se tiendra le jeudi 17 septembre au GAEC Thomas Père et Fils, situé à Saint Pierre-le-Bost.

Cette journée, devenue un rendez-vous incontournable, sera placée sous le thème :

« Polyculture-élevage : un système gagnant-gagnant ».

Face aux enjeux économiques, environnementaux et climatiques, les systèmes associant cultures et élevage présentent de nombreux atouts. Cette journée sera l’occasion d’échanger autour de ces pratiques, de partager des expériences concrètes et d’identifier les leviers d’optimisation pour les exploitations.

Au programme :

des témoignages

des ateliers techniques (sélection génétique, conduite des cultures, coûts de production, pâturage tournant)

parcelle de présentation

Ces ateliers seront animés par des conseillers et des partenaires, avec des retours d’expérience, des démonstrations et des échanges.

Le programme détaillé sera communiqué prochainement.

Nous contacter

Celine HERBAIN

Conseiller Agricole Territorial

Contact par email: celine.herbain@creuse.chambagri.fr

Tél. +33 5 19 37 00 36

GAEC Thomas Père et Fils, Saint Pierre-le-Bost (23) 1 LES ALOUETTES, 23600 SAINT-PIERRE-LE-BOST Saint-Pierre-le-Bost 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « celine.herbain@creuse.chambagri.fr »}] [{« link »: « mailto:celine.herbain@creuse.chambagri.fr »}]

La Journée départementale mettra en avant, au GAEC Thomas Père et Fils, les atouts du système polyculture‑élevage à travers des témoignages, des ateliers techniques et une parcelle de démonstration.

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