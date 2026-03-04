Polyphonie Corse, TerraViva – Espace socioculturel, Venerque

Polyphonie Corse Samedi 7 mars, 20h30 TerraViva – Espace socioculturel Haute-Garonne

Début : 2026-03-07T20:30:00+01:00 – 2026-03-07T22:15:00+01:00

Fin : 2026-03-07T20:30:00+01:00 – 2026-03-07T22:15:00+01:00

La grande force de la musique d’Eric Mattei, c’est son originalité. Il se situe délibérément hors des limites d’influence de la scène insulaire corse, sur un chemin musical qui n’appartient qu’à lui -même. Ecouter Eric Mattei, c’est comme le rencontrer.

La musique comme le personnage, dégage une atmosphère chaleureuse et sans prétention. Pas besoin d’artifices, sa voix est là et impose que ce soit en douceur ou en puissance. Une voix que l’on n’oublie pas, de celles qui font vibrer à leur rythme et que la musique demande en mariage. Il partage aujourd’hui la scène avec son fils Jeff. Ce soir là, Eric et Jeff Mattei vous proposeront des chansons de créations et des chants polyphoniques traditionnels.

Eric Mattei a une puissance vocale lui permettant d’aller du chant traditionnel aux sonorités modernes avec une égale aisance. Chant Corse