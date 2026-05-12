Saint-Jean-de-Sauves

Polyphonies nomades

église Notre Dame Saint-Jean-de-Sauves Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 16:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Comme chaque année depuis 2015, le groupe vocal organise un concert dans une des églises du canton de Loudun, pour mettre en valeur ce patrimoine du territoire. Cette année, ils proposent un concert dans l’église de Saint-Jean-de-Sauves. Ils seront accompagnés par le Choeur de chambre de la Vienne, sous la direction d’Aurélien POYANT. .

église Notre Dame Saint-Jean-de-Sauves 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 42 41 68 ut.en.piste@gmail.com

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English : Polyphonies nomades

L’événement Polyphonies nomades Saint-Jean-de-Sauves a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Pays Loudunais