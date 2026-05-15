POM POM Festival Pomarez
POM POM Festival Pomarez vendredi 3 juillet 2026.
Pomarez
POM POM Festival
Pomarez Landes
Tarif : 29.5 – 29.5 – 17.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-03
Trois jours. Une seule mission faire la fête. Le POM POM Festival, c’est l’héritier direct de l’incroyable aventure Music and Lights. Pour cette nouvelle édition, une promesse simple mais ambitieuse parcourir l’Europe pour dénicher les meilleurs tributes actuels et les réunir à Pomarez
Trois jours. Une seule mission faire la fête. Le POM POM Festival, c’est l’héritier direct de l’incroyable aventure Music and Lights, saluée par la presse régionale comme un festival incroyable , une véritable cure de jouvence et un événement qui fait vibrer tout un territoire . Pour cette nouvelle édition à Pomarez, une promesse simple mais ambitieuse parcourir l’Europe pour dénicher les meilleurs tributes actuels et les réunir sur une même scène. .
Pomarez 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 34 64
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English : POM POM Festival
Three days. One mission: to party. The POM POM Festival is the direct heir to the incredible Music and Lights adventure. For this new edition, a simple but ambitious promise: to scour Europe for the best of today?s tributes and bring them together in Pomarez
L’événement POM POM Festival Pomarez a été mis à jour le 2026-05-15 par Landes Chalosse
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