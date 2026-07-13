Poney Eveil Poney Club du renouveau Courbillac

Informations pratiques

Courbillac

Poney Eveil

Poney Club du renouveau 5 Impasse Brisson Courbillac Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 09:30:00

fin : 2026-08-07 10:45:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-07

Le centre équestre le Poney Club du Renouveau et leurs poneys vous accueillent pour une promenade en pleine nature.

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Poney Club du renouveau 5 Impasse Brisson Courbillac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11

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English :

The Poney Club du Renouveau equestrian center and its ponies welcome you for a ride in the heart of nature.

L’événement Poney Eveil Courbillac a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme du Rouillacais