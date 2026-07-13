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AGENDA · Courbillac

Poney Eveil Poney Club du renouveau Courbillac

mercredi 15 juillet 2026 · Poney Club du renouveau · Courbillac

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Poney Club du renouveau
Adresse
5 Impasse Brisson
Ville
16200 Courbillac
Département
Charente
Tarif
5 5 5

Courbillac

Poney Eveil

Poney Club du renouveau 5 Impasse Brisson Courbillac Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 09:30:00
fin : 2026-08-07 10:45:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-08-07

Le centre équestre le Poney Club du Renouveau et leurs poneys vous accueillent pour une promenade en pleine nature.
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Poney Club du renouveau 5 Impasse Brisson Courbillac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11 

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English :

The Poney Club du Renouveau equestrian center and its ponies welcome you for a ride in the heart of nature.

L’événement Poney Eveil Courbillac a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme du Rouillacais

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