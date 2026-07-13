Poney Eveil Poney Club du renouveau Courbillac
mercredi 15 juillet 2026 · Poney Club du renouveau · Courbillac
Informations pratiques
Courbillac
Poney Eveil
Poney Club du renouveau 5 Impasse Brisson Courbillac Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 09:30:00
fin : 2026-08-07 10:45:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-07
Le centre équestre le Poney Club du Renouveau et leurs poneys vous accueillent pour une promenade en pleine nature.
.
Poney Club du renouveau 5 Impasse Brisson Courbillac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Poney Club du Renouveau equestrian center and its ponies welcome you for a ride in the heart of nature.
L’événement Poney Eveil Courbillac a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme du Rouillacais
À voir aussi à Courbillac (Charente)
- Initiation au tir à l’arc Courbillac 13 juillet 2026