Pont-Rouge est à vous, Place de Pont-Rouge, Genève
Pont-Rouge est à vous, Place de Pont-Rouge, Genève samedi 13 juin 2026.
Pont-Rouge est à vous Samedi 13 juin, 10h00 Place de Pont-Rouge
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00
Vide-greniers organisé par l’association du quartier de Pont-Rouge et la Ville de Lancy. Les stands d’exposants sont ouverts en priorité aux habitant-es de Pont-Rouge puis aux habitant-es du reste de Lancy, en fonction des places disponibles.
En parallèle: petites animations, stands de restauration et buvette
Place de Pont-Rouge Lancy Pont-Rouge Genève 1212 Petit-Lancy Genève [{« type »: « link », « value »: « https://quartier-pont-rouge.ch/evenements/ »}]
Vide-grenier à Pont-Rouge ouvert à toutes et tous!
DR
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