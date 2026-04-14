Pont-Rouge est à vous, Place de Pont-Rouge, Genève

Pont-Rouge est à vous Samedi 13 juin, 10h00 Place de Pont-Rouge

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Vide-greniers organisé par l’association du quartier de Pont-Rouge et la Ville de Lancy. Les stands d’exposants sont ouverts en priorité aux habitant-es de Pont-Rouge puis aux habitant-es du reste de Lancy, en fonction des places disponibles.

En parallèle: petites animations, stands de restauration et buvette

Place de Pont-Rouge Lancy Pont-Rouge Genève 1212 Petit-Lancy Genève [{« type »: « link », « value »: « https://quartier-pont-rouge.ch/evenements/ »}]

Vide-grenier à Pont-Rouge ouvert à toutes et tous!

DR