Pop Songs 4tet Le Son de la Terre PARIS 05

Pop Songs 4tet Le Son de la Terre PARIS 05 mercredi 18 février 2026.

Le quartet improvise non pas sur les grands standards du jazz américain ( le real book, bible du jazz pour les initiés) mais sur des chansons pop rock des années 60 à nos jours. Brassens côtoie les Beatles, Gainsbourg, Sting ou Crosby ,Stills ,Nash and Young…

Olivier Cahours guitare

Laurent Hestin guitare

Philippe Laccarriere Contrebasse

David Pouradier Duteil batterie

Ce quartet enjazz des chansons pop rock.

Le mercredi 18 février 2026

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-18T21:00:00+01:00

fin : 2026-02-18T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-18T20:00:00+02:00_2026-02-18T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05