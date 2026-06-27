Informations pratiques

Allonville

Pop-Up Cinema AMELIE ET LA METAPHYSIQUE DES TUBES

Allonville Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-21 21:15:00

Date(s) :

2026-08-21

Douze toiles sous les étoiles, des séances gratuites à savourer avant la rentrée. Les cinéphiles pourront se munir de chaises pliantes et de couvertures pour profiter

pleinement des pique-niques en musique et des séances plein air.

Food trucks sur place.

ALLONVILLE Salle des fêtes

Vendredi 21 août

18h Visite patrimoniale RDV devant l’église

19h30 Pique-nique en musique avec Les Revisiteurs

21h15 AMÉLIE ET LA MÉTAPHYSIQUE DES TUBES, film

d’animation de Mailys Vallade et Liane-Cho Han (2025, 1h18)

dès 6 ans

Douze toiles sous les étoiles, des séances gratuites à savourer avant la rentrée. Les cinéphiles pourront se munir de chaises pliantes et de couvertures pour profiter

pleinement des pique-niques en musique et des séances plein air.

Food trucks sur place.

ALLONVILLE Salle des fêtes

Vendredi 21 août

18h Visite patrimoniale RDV devant l’église

19h30 Pique-nique en musique avec Les Revisiteurs

21h15 AMÉLIE ET LA MÉTAPHYSIQUE DES TUBES, film

d’animation de Mailys Vallade et Liane-Cho Han (2025, 1h18)

dès 6 ans .

Allonville 80260 Somme Hauts-de-France contact@cine-st-leu.com

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English :

Twelve films under the stars—free screenings to enjoy before school starts. Movie lovers can bring folding chairs and blankets to fully enjoy

picnics with music and outdoor screenings.

Food trucks on site.

ALLONVILLE Salle des fêtes

Friday, August 21

6:00 p.m.: Heritage tour—meet in front of the church

7:30 p.m.: Picnic with live music featuring Les Revisiteurs

9:15 p.m.: AMÉLIE AND THE METAPHYSICS OF HITS, an

animated film by Mailys Vallade and Liane-Cho Han (2025, 1 hr 18 min)

Ages 6 and up

L’événement Pop-Up Cinema AMELIE ET LA METAPHYSIQUE DES TUBES Allonville a été mis à jour le 2026-06-27 par OT D’AMIENS