Pop-Up Cinema LE REGNE ANIMAL Revelles
samedi 22 août 2026 · Revelles
Informations pratiques
Revelles
Pop-Up Cinema LE REGNE ANIMAL
Revelles Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 18:00:00
fin : 2026-08-22 21:15:00
Date(s) :
2026-08-22
Douze toiles sous les étoiles, des séances gratuites à savourer avant la rentrée. Les cinéphiles pourront se munir de chaises pliantes et de couvertures pour profiter
pleinement des pique-niques en musique et des séances plein air.
Food trucks sur place.
REVELLES Salle des fêtes
Samedi 22 août
18h Visite patrimoniale RDV devant l’église
19h30 Pique-nique en musique avec Pocket Sunrise
21h15 LE RÈGNE ANIMAL, film de Thomas Cailley (2023,
2h10)
Douze toiles sous les étoiles, des séances gratuites à savourer avant la rentrée. Les cinéphiles pourront se munir de chaises pliantes et de couvertures pour profiter
pleinement des pique-niques en musique et des séances plein air.
Food trucks sur place.
REVELLES Salle des fêtes
Samedi 22 août
18h Visite patrimoniale RDV devant l’église
19h30 Pique-nique en musique avec Pocket Sunrise
21h15 LE RÈGNE ANIMAL, film de Thomas Cailley (2023,
2h10) .
Revelles 80540 Somme Hauts-de-France contact@cine-st-leu.com
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English :
Twelve films under the stars—free screenings to enjoy before school starts. Movie lovers can bring folding chairs and blankets to fully enjoy
picnics with music and outdoor screenings.
Food trucks on site.
REVELLES Salle des fêtes
Saturday, August 22
6:00 p.m.: Heritage tour—meet in front of the church
7:30 p.m.: Picnic with music featuring Pocket Sunrise
9:15 p.m.: *LE R%C8GNE ANIMAL*, a film by Thomas Cailley (2023,
2h10)
L’événement Pop-Up Cinema LE REGNE ANIMAL Revelles a été mis à jour le 2026-06-27 par OT D’AMIENS