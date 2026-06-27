Informations pratiques

Seux

Pop-Up Cinema MA MÈRE, DIEU ET SYLVIE VARTAN

Seux Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 18:00:00

fin : 2026-08-25 21:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Douze toiles sous les étoiles, des séances gratuites à savourer avant la rentrée. Les cinéphiles pourront se munir de chaises pliantes et de couvertures pour profiter

pleinement des pique-niques en musique et des séances plein air.

Food trucks sur place.

SEUX Rue de la Croix

Mardi 25 aout

18h Visite patrimoniale RDV devant l’église

19h30 Pique-nique en musique avec Trio Domani

21h MA MÈRE, DIEU ET SYLVIE VARTAN, film de Ken Scott

(2025, 1h42)

Douze toiles sous les étoiles, des séances gratuites à savourer avant la rentrée. Les cinéphiles pourront se munir de chaises pliantes et de couvertures pour profiter

pleinement des pique-niques en musique et des séances plein air.

Food trucks sur place.

SEUX Rue de la Croix

Mardi 25 aout

18h Visite patrimoniale RDV devant l’église

19h30 Pique-nique en musique avec Trio Domani

21h MA MÈRE, DIEU ET SYLVIE VARTAN, film de Ken Scott

(2025, 1h42) .

Seux 80540 Somme Hauts-de-France contact@cine-st-leu.com

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English :

Twelve films under the stars—free screenings to enjoy before school starts. Movie lovers can bring folding chairs and blankets to fully enjoy

picnics with music and outdoor screenings.

Food trucks on site.

SEUX Rue de la Croix

Tuesday, August 25

6:00 p.m.: Heritage tour—meet in front of the church

7:30 p.m.: Picnic with live music featuring Trio Domani

9:00 p.m.: *My Mother, God, and Sylvie Vartan*, a film by Ken Scott

(2025, 1 hr 42 min)

L’événement Pop-Up Cinema MA MÈRE, DIEU ET SYLVIE VARTAN Seux a été mis à jour le 2026-06-27 par OT D’AMIENS