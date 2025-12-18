Trois machinistes franco-allemands bricolent un théâtre qui s’auto-sabote. Sur le plateau, des instruments bidouillés, des acteurs jouant aux marionnettes, un opéra sans orchestre. Dans une sorte de scène rapiécée et ingénieuse, vieux théâtre à illusions, une comédie tout public se regarde elle-même devenir fiction. Le théâtre et la musique sont un terrain de jeu pour questionner les artifices que nous prenons pour des réalités.

Inspiré du romantisme allemand avec le conte du Chat Botté comme fil conducteur, Popanz*, est un laboratoire bricolé qui rend hommage à la tradition de la machinerie théâtrale et à l’art populaire de l’acteur. Entre des représentations pleines de vie, et la vie qui se joue comme au théâtre, une question émerge : à quel point sommes-nous capables de faire la différence entre la vie et la simulation de la vie ? Entre l’art et la simulation de l’art ?

*Popanz, en allemand, désigne un fantoche, un simulacre, un double. Ici, on joue à la fois avec le théâtre et son popanz.

Le dispositif « Souffleurs d’images » est disponible sur demande ici. Un souffleur bénévole décrit et souffle à l’oreille du spectateur aveugle ou malvoyant, les éléments qui lui sont invisibles le temps d’un spectacle.

Pour réserver et être accompagné dans votre venue : Juliette Sainlaud, chargée de l’accueil des publics et des artistes (juliette@theatredelaquarium.net / 01 43 74 72 74)

Poulies, pièges, trappes, guindes, un chat, un vrai roi et un faux marquis… Le théâtre se raconte lui-même, se singe, se fabrique et s’auto-détruit. Il s’assemble et décroche, digresse, se perd et part ailleurs.

Du jeudi 29 janvier 2026 au dimanche 01 février 2026 :

dimanche

de 17h00 à 18h00

samedi

de 15h00 à 16h00

jeudi

de 19h30 à 20h30

payant

de 5€ à 22€

Tout public. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-29T20:30:00+01:00

fin : 2026-02-01T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-29T19:30:00+02:00_2026-01-29T20:30:00+02:00;2026-01-31T15:00:00+02:00_2026-01-31T16:00:00+02:00;2026-02-01T17:00:00+02:00_2026-02-01T18:00:00+02:00

Théâtre de l’Aquarium 2 route du Champ de Manœuvre 75012 La CartoucherieParis

https://www.theatredelaquarium.net/festival-bruit/bruit-2026/popanz-ivan-marquez-la-feinte +33143749961 https://www.facebook.com/THEATREDELAQUARIUM/ https://www.facebook.com/THEATREDELAQUARIUM/



Afficher la carte du lieu Théâtre de l’Aquarium et trouvez le meilleur itinéraire

