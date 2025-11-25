POP’ART / Joce Mienniel CENTRE DES ARTS Enghien-les-Bains

Porté par l’imaginaire de Joce Mienniel, POP’ART est une création où quintette à vent et hologrammes réinventent la chanson pop française. Dans une scénographie onirique, des voix enregistrées en solo a capella dialoguent avec les timbres du hautbois, de la flûte ou du basson. Un voyage sensoriel entre musique de chambre progressive, électro et héritage des compositeurs Ligeti ou Moondog, où chaque note devient une expérience immersive.

« Fascinante soufflerie, L’Ensemble Art Sonic est une machine à rêveries soniques. »

La Nouvelle création de l’Ensemble ART SONIC, concert pour quintette à vents et chanteurs en hologrammes. Une création 2026 – Artiste associé avec Arthur H, Malik Djoudi et plein d’autres !Réser

Le mardi 12 mai 2026

de 20h30 à 21h45

payant

Plein tarif : 22€

Tarif réduit : 16€

Tarif -12ans : 12€

Tout public.

CENTRE DES ARTS 12-16 Rue de la Libération 95880 Enghien-les-Bains

https://www.cda95.fr/fr/agenda/popart-joce-mienniel centredesarts95@gmail.com