POPLITÊ ET A PARTIR DES TROBAIRITZ Gignac
samedi 26 septembre 2026 · Gignac
Informations pratiques
Gignac
POPLITÊ ET A PARTIR DES TROBAIRITZ
2 Avenue du Mas Salat Gignac Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Carte blanche à Poplitê qui débarque avec son 1er album Implantação sous le bras !
Carte blanche à Poplitê qui débarque avec son 1er album Implantação sous le bras ! Une soirée qui invite à la danse et qui vous entrainera jusqu’à une belle roda de percussions et de voix improvisée et participative ! .
2 Avenue du Mas Salat Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 9 70 14 48 02
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English : POPLITÊ ET A PARTIR DES TROBAIRITZ
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L’événement POPLITÊ ET A PARTIR DES TROBAIRITZ Gignac a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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