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AGENDA · Gignac

POPLITÊ ET A PARTIR DES TROBAIRITZ Gignac

samedi 26 septembre 2026 · Gignac

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Adresse
2 Avenue du Mas Salat
Ville
34150 Gignac
Département
Hérault
Tarif
10 10 10

Gignac

POPLITÊ ET A PARTIR DES TROBAIRITZ

2 Avenue du Mas Salat Gignac Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Carte blanche à Poplitê qui débarque avec son 1er album Implantação sous le bras !
Carte blanche à Poplitê qui débarque avec son 1er album Implantação sous le bras ! Une soirée qui invite à la danse et qui vous entrainera jusqu’à une belle roda de percussions et de voix improvisée et participative !   .

2 Avenue du Mas Salat Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 9 70 14 48 02 

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English : POPLITÊ ET A PARTIR DES TROBAIRITZ

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L’événement POPLITÊ ET A PARTIR DES TROBAIRITZ Gignac a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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