AU FIL DE L’EAU, SUR LES SENTIERS DE L’HISTOIRE RANDONNÉE LE LONG DU CANAL Gignac
samedi 19 septembre 2026 · Gignac
Informations pratiques
Gignac
AU FIL DE L’EAU, SUR LES SENTIERS DE L’HISTOIRE RANDONNÉE LE LONG DU CANAL
Place de la Victoire Gignac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Randonnée le long du canal Au fil de l’eau, sur les sentiers de l’histoire
Départ place de la Victoire à Gignac / 9 km Pause au Domaine de Rieussec et au Château Capion. Organisée par les bénévoles et élus du groupe de travail Patrimoine . .
Place de la Victoire Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 01 70
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English : AU FIL DE L’EAU, SUR LES SENTIERS DE L’HISTOIRE RANDONNÉE LE LONG DU CANAL
Hike along the canal: %AB Along the Water, on the Trails of History %BB
L’événement AU FIL DE L’EAU, SUR LES SENTIERS DE L’HISTOIRE RANDONNÉE LE LONG DU CANAL Gignac a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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