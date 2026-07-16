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AGENDA · Gignac

AU FIL DE L’EAU, SUR LES SENTIERS DE L’HISTOIRE RANDONNÉE LE LONG DU CANAL Gignac

samedi 19 septembre 2026 · Gignac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Place de la Victoire
Ville
34150 Gignac
Département
Hérault
Tarif

Gignac

AU FIL DE L’EAU, SUR LES SENTIERS DE L’HISTOIRE RANDONNÉE LE LONG DU CANAL

Place de la Victoire Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Randonnée le long du canal Au fil de l’eau, sur les sentiers de l’histoire
Départ place de la Victoire à Gignac / 9 km Pause au Domaine de Rieussec et au Château Capion. Organisée par les bénévoles et élus du groupe de travail Patrimoine .   .

Place de la Victoire Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 01 70 

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English : AU FIL DE L’EAU, SUR LES SENTIERS DE L’HISTOIRE RANDONNÉE LE LONG DU CANAL

Hike along the canal: %AB Along the Water, on the Trails of History %BB

L’événement AU FIL DE L’EAU, SUR LES SENTIERS DE L’HISTOIRE RANDONNÉE LE LONG DU CANAL Gignac a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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