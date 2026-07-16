Informations pratiques

Gignac

AU FIL DE L’EAU, SUR LES SENTIERS DE L’HISTOIRE RANDONNÉE LE LONG DU CANAL

Place de la Victoire Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Randonnée le long du canal Au fil de l’eau, sur les sentiers de l’histoire

Départ place de la Victoire à Gignac / 9 km Pause au Domaine de Rieussec et au Château Capion. Organisée par les bénévoles et élus du groupe de travail Patrimoine . .

Place de la Victoire Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 01 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : AU FIL DE L’EAU, SUR LES SENTIERS DE L’HISTOIRE RANDONNÉE LE LONG DU CANAL

Hike along the canal: %AB Along the Water, on the Trails of History %BB

L’événement AU FIL DE L’EAU, SUR LES SENTIERS DE L’HISTOIRE RANDONNÉE LE LONG DU CANAL Gignac a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT