Saint-Thurial

Popote & Papote Concert Duo Niglots

6 Rue de l’Église Saint-Thurial Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

CONCERT DUO NIGLOTS

Jazz swing & chansons françaises

Une soirée tout en élégance et en bonne humeur vous attend

Le Duo Niglots vous embarque dans un univers chaleureux mêlant

jazz swing chansons françaises revisitées Des rythmes qui donnent envie de taper du pied, des mélodies qui font sourire, et une ambiance conviviale comme on les aime.

Infos & résa: 06.52.11.51.87 ou bonjour@popoteetpapote.com .

6 Rue de l’Église Saint-Thurial 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 52 11 51 87

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English :

L’événement Popote & Papote Concert Duo Niglots Saint-Thurial a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de Brocéliande