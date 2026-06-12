Popote & Papote Concert Duo Niglots Saint-Thurial
Popote & Papote Concert Duo Niglots Saint-Thurial vendredi 17 juillet 2026.
Saint-Thurial
Popote & Papote Concert Duo Niglots
6 Rue de l’Église Saint-Thurial Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
CONCERT DUO NIGLOTS
Jazz swing & chansons françaises
Une soirée tout en élégance et en bonne humeur vous attend
Le Duo Niglots vous embarque dans un univers chaleureux mêlant
jazz swing chansons françaises revisitées Des rythmes qui donnent envie de taper du pied, des mélodies qui font sourire, et une ambiance conviviale comme on les aime.
Infos & résa: 06.52.11.51.87 ou bonjour@popoteetpapote.com .
6 Rue de l’Église Saint-Thurial 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 52 11 51 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Popote & Papote Concert Duo Niglots Saint-Thurial a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de Brocéliande
À voir aussi à Saint-Thurial (Ille-et-Vilaine)
- Randonnée accompagnée Circuit étang de Paimpont Saint-Thurial 12 juin 2026
- Concours de pétanque, 2ème édition, à Saint Thurial ! Saint-Thurial 13 juin 2026
- Popote & Papote DOUBLE CONCERT Cherry on the Cake & Eyeblink Saint-Thurial 26 juin 2026
- Popote & Papote Concert Les Melowomen Saint-Thurial 24 juillet 2026