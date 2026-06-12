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Popote & Papote Concert Duo Niglots Saint-Thurial

Popote & Papote Concert Duo Niglots Saint-Thurial vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : 6 Rue de l'Église

Ville : 35310 Saint-Thurial

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Tarif :

Saint-Thurial

Popote & Papote Concert Duo Niglots

6 Rue de l’Église Saint-Thurial Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

CONCERT DUO NIGLOTS
Jazz swing & chansons françaises
Une soirée tout en élégance et en bonne humeur vous attend
Le Duo Niglots vous embarque dans un univers chaleureux mêlant
jazz swing chansons françaises revisitées Des rythmes qui donnent envie de taper du pied, des mélodies qui font sourire, et une ambiance conviviale comme on les aime.

Infos & résa: 06.52.11.51.87 ou bonjour@popoteetpapote.com   .

6 Rue de l’Église Saint-Thurial 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 52 11 51 87 

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English :

L’événement Popote & Papote Concert Duo Niglots Saint-Thurial a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de Brocéliande

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