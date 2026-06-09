Popote & Papote Concert Les Melowomen Saint-Thurial
Popote & Papote Concert Les Melowomen Saint-Thurial vendredi 24 juillet 2026.
Saint-Thurial
Popote & Papote Concert Les Melowomen
6 Rue de l’Église Saint-Thurial Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
CONCERT LES MELOWOMEN à 20h
Elles sont de retour… et on adore !
Vous les avez aimées, vous les avez adorées…
Les Melowomen reviennent pour la 3ème fois chez Popote & Papote… et on ne s’en lasse pas !
Au programme
Polyphonies pétillantes
Pop & variété
Vibes disco irrésistibles
Un cocktail énergique, joyeux et ultra communicatif !
Préparez-vous à chanter, vibrer et danser dans une ambiance festive et conviviale
Infos & résa: 06.52.11.51.87 ou bonjour@popoteetpapote.com .
6 Rue de l’Église Saint-Thurial 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 52 11 51 87
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English :
L’événement Popote & Papote Concert Les Melowomen Saint-Thurial a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de Brocéliande