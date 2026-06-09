Saint-Thurial

Popote & Papote Concert Les Melowomen

6 Rue de l’Église Saint-Thurial Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

CONCERT LES MELOWOMEN à 20h

Elles sont de retour… et on adore !

Vous les avez aimées, vous les avez adorées…

Les Melowomen reviennent pour la 3ème fois chez Popote & Papote… et on ne s’en lasse pas !

Au programme

Polyphonies pétillantes

Pop & variété

Vibes disco irrésistibles

Un cocktail énergique, joyeux et ultra communicatif !

Préparez-vous à chanter, vibrer et danser dans une ambiance festive et conviviale

Infos & résa: 06.52.11.51.87 ou bonjour@popoteetpapote.com .

6 Rue de l’Église Saint-Thurial 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 52 11 51 87

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English :

L’événement Popote & Papote Concert Les Melowomen Saint-Thurial a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de Brocéliande