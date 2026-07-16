Popotes et comptines – de Charles Gambiez – Spectacle enfants – Festival Aux heures d’été, Val de Chézine – Pont Jules César, Nantes

Informations pratiques

Popotes et comptines – de Charles Gambiez – Spectacle enfants – Festival Aux heures d’été Mercredi 29 juillet, 16h00 Val de Chézine – Pont Jules César Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-29T16:00:00+02:00 – 2026-07-29T16:35:00+02:00

Fin : 2026-07-29T16:00:00+02:00 – 2026-07-29T16:35:00+02:00

Musique et contes – pour enfants de 0 à 6 ans

Embarquez pour un voyage rythmé au cœur d’un paysage sonore foisonnant où chaque pas résonne comme une découverte. Au fil de cette aventure, un oiseau fredonne, la pluie perle en musique, une grenouille murmure, et surgissent des sons insoupçonnés : des flûtes étranges, des souris qui dansent, une harpe venue du Nord et même des casseroles qui vibrent aux accents cubains.

À travers le plaisir du spectacle, « Popotes et Comptines » propose une véritable expérience musicale qui éveille l’écoute et nourrit la sensibilité artistique, guidant petits et grands vers une découverte vivante, curieuse et sensible du son.

Charles Gambiez : musique & conte

Durée : 35 min.

Dans le cadre du Festival Musiques et cultures du monde contemporain, Aux heures d’été

À ne pas oublier : le goûter et de l’eau pour les loupiots !

En cas de pluie : Repli dans la Maison de Quartier des Dervallières, rue Auguste Renoir. Information à partir de 14h30.

Val de Chézine – Pont Jules César Parc de Procé – Bd des Anglais, Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.auxheuresete.com/ »}] [{« link »: « https://www.auxheuresete.com/ »}]

Festival Aux heures d’été du 7 juillet au 7 août 2026

Popotes et comptines – Charles Gambiez