PopSong chante ABBA Salle de spectacle Eden Saint-Jean-d’Angély

Saint-Jean-d’Angély

PopSong chante ABBA

Salle de spectacle Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

PopSong Chante ABBA fait revivre les plus grands succès du groupe suédois dans un concert festif porté par 35 choristes et 5 musiciens.

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Salle de spectacle Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@otvalsdesaintonge.com

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L’événement PopSong chante ABBA Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge