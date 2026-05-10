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PopSong chante ABBA Salle de spectacle Eden Saint-Jean-d’Angély

PopSong chante ABBA Salle de spectacle Eden Saint-Jean-d’Angély samedi 26 septembre 2026.

Lieu
Salle de spectacle Eden
Adresse
47 Boulevard Joseph Lair
Ville
17400 Saint-Jean-d'Angély
Département
Charente-Maritime
Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Tarif
15 15 15

Saint-Jean-d’Angély

PopSong chante ABBA

Salle de spectacle Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

PopSong Chante ABBA fait revivre les plus grands succès du groupe suédois dans un concert festif porté par 35 choristes et 5 musiciens.
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Salle de spectacle Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29  billetterie@otvalsdesaintonge.com

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L’événement PopSong chante ABBA Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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