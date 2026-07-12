Port-des-Barques en Fête route des Anses Port-des-Barques
samedi 8 août 2026 · route des Anses · Port-des-Barques
Informations pratiques
Port-des-Barques
Port-des-Barques en Fête
route des Anses Stade annexe Port-des-Barques Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-08 23:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Animations musicales, repas champêtre et brocante.
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route des Anses Stade annexe Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 80 01 resacfepdb@gmail.com
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English : Port-des-Barques en Fête
Live music, a country-style meal and a car boot sale.
L’événement Port-des-Barques en Fête Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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