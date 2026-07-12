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AGENDA · Port-des-Barques

Port-des-Barques en Fête route des Anses Port-des-Barques

samedi 8 août 2026 · route des Anses · Port-des-Barques

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
route des Anses
Adresse
Stade annexe
Ville
17730 Port-des-Barques
Département
Charente-Maritime
Tarif

Port-des-Barques

Port-des-Barques en Fête

route des Anses Stade annexe Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-08 23:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Animations musicales, repas champêtre et brocante.
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route des Anses Stade annexe Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 80 01  resacfepdb@gmail.com

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English : Port-des-Barques en Fête

Live music, a country-style meal and a car boot sale.

L’événement Port-des-Barques en Fête Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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