Port-des-Barques en Fête route des Anses Port-des-Barques

Informations pratiques

Port-des-Barques

Port-des-Barques en Fête

route des Anses Stade annexe Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 15:00:00

fin : 2026-08-08 23:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Animations musicales, repas champêtre et brocante.

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route des Anses Stade annexe Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 80 01 resacfepdb@gmail.com

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English : Port-des-Barques en Fête

Live music, a country-style meal and a car boot sale.

L’événement Port-des-Barques en Fête Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan