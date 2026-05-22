Exposition Les Doigts Agiles place de la République Port-des-Barques
Exposition Les Doigts Agiles place de la République Port-des-Barques samedi 15 août 2026.
Port-des-Barques
Exposition Les Doigts Agiles
place de la République Salle des fêtes Port-des-Barques Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-08-15 2026-11-28
.
place de la République Salle des fêtes Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 80 01 mairie@ville-portdesbarques.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exhibition The Agile Fingers
L’événement Exposition Les Doigts Agiles Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Rochefort Océan
À voir aussi à Port-des-Barques (Charente-Maritime)
- Recycler les cheveux pour dépoluer l’eau boulevard de La Charente Port-des-Barques 22 mai 2026
- Visite guidée de l’écomusée de Port-des-Barques Ecomusée Port des Barques Port-des-Barques 23 mai 2026
- 6ème salon des créateurs route des Anses Port-des-Barques 30 mai 2026
- Marché de l’artisanat charentais Port-des-Barques 7 juin 2026
- Spectacle de danse AGDMM route des Anses Port-des-Barques 13 juin 2026