Exposition l’Art de Batir place de la République Port-des-Barques
jeudi 20 août 2026 · place de la République · Port-des-Barques
Informations pratiques
Port-des-Barques
Exposition l’Art de Batir
place de la République Salle des fêtes Port-des-Barques Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 15:30:00
fin : 2026-08-27 19:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Exposition de photos au bénéfice du patrimoine Portbarquais.
.
place de la République Salle des fêtes Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 80 01 mairie@ville-portdesbarques.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exhibition The Art of Building
Photo exhibition for the benefit of Portbarquais’ heritage.
L’événement Exposition l’Art de Batir Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan
À voir aussi à Port-des-Barques (Charente-Maritime)
- Vent des Barques avenue de la République Port-des-Barques 5 août 2026
- Journées des mobilités douces Port-des-Barques 6 août 2026
- Port-des-Barques en Fête Comité des Fêtes square Guy Rivière Port-des-Barques 8 août 2026
- Brocante Comité des Fêtes Port-des-Barques 8 août 2026
- Port-des-Barques en Fête route des Anses Port-des-Barques 8 août 2026