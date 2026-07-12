Exposition l’Art de Batir place de la République Port-des-Barques

jeudi 20 août 2026 · place de la République · Port-des-Barques

Informations pratiques

Port-des-Barques

Exposition l’Art de Batir

place de la République Salle des fêtes Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 15:30:00

fin : 2026-08-27 19:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Exposition de photos au bénéfice du patrimoine Portbarquais.

.

place de la République Salle des fêtes Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 80 01 mairie@ville-portdesbarques.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exhibition The Art of Building

Photo exhibition for the benefit of Portbarquais’ heritage.

L’événement Exposition l’Art de Batir Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan