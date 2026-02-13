Salon Run to Give square Guy Rivière Port-des-Barques

Port-des-Barques

Salon Run to Give

square Guy Rivière Mairie de PORT des BARQUES Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 00:00:00

fin : 2026-09-20 23:59:00

Date(s) :

2026-09-19

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square Guy Rivière Mairie de PORT des BARQUES Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 80 01 urba2@ville-portdesbarques.fr

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English : Lounge Run to Give

L’événement Salon Run to Give Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Rochefort Océan