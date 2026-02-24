Pélerinage des prêtres déportés de l’île Madame Sanctuaire des prêtres déportés Port-des-Barques
jeudi 20 août 2026 · Sanctuaire des prêtres déportés · Port-des-Barques
Informations pratiques
Port-des-Barques
Pélerinage des prêtres déportés de l’île Madame
Sanctuaire des prêtres déportés Calvaire Port-des-Barques Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 09:45:00
fin : 2026-08-20 17:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Depuis 1910, les catholiques se rassemblent pour un pèlerinage vers l’île Madame. Ils vénèrent le martyre de prêtres déportés durant la Révolution.
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Sanctuaire des prêtres déportés Calvaire Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 03 29 pelerinages@diocese17.fr
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English : Pilgrimage of priests deported from madame island
Since 1910, Catholics have gathered for a pilgrimage to Ile Madame. They venerate the martyrdom of priests deported during the Revolution.
L’événement Pélerinage des prêtres déportés de l’île Madame Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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