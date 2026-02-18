Journée Européenne du patrimoine Visite du fort de l’Ile Madame Port-des-Barques
samedi 19 septembre 2026 · Port-des-Barques
Informations pratiques
Port-des-Barques
Journée Européenne du patrimoine Visite du fort de l’Ile Madame
Fort de l’Ile Madame Port-des-Barques Charente-Maritime
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez le fort de l’île Madame lors d’une visite guidée d’1 h. Depuis sa terrasse, profitez d’une vue exceptionnelle sur l’estuaire de la Charente et la ceinture de feu .
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Fort de l’Ile Madame Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 92 66 24 ecomuseeportdesbarques@gmail.com
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English : European Heritage Days: Guided tour of the Fort on Île Madame
Discover the fort on Île Madame during a one-hour guided tour. From its terrace, enjoy exceptional views over the Charente Estuary and the “Ring of Fire”, the chain of coastal fortifications.
L’événement Journée Européenne du patrimoine Visite du fort de l’Ile Madame Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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