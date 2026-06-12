PORT EN SCÈNE Quai Arthur Rimbaud Saint-Cyprien
PORT EN SCÈNE Quai Arthur Rimbaud Saint-Cyprien jeudi 9 juillet 2026.
Saint-Cyprien
PORT EN SCÈNE
Quai Arthur Rimbaud Place de Marbre Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 21:00:00
fin : 2026-07-09 23:59:00
Date(s) :
2026-07-09
{ summary : Chaque jeudi d’été, Port en Scène présente des compagnies d’arts de rue théâtre, musique, cirque, dans une ambiance festive et conviviale, ouverte à tous. Spectacles gratuits. }
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Quai Arthur Rimbaud Place de Marbre Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33
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English :
{ summary : Every Thursday in the summer, Port en Scène presents street performance companies—theater, music, and circus—in a festive and friendly atmosphere open to everyone. Free performances. }
L’événement PORT EN SCÈNE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-06-12 par OT DE SAINT CYPRIEN
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