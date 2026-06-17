L’Eté à la ferme la ferme de Fages Saint-Cyprien
L’Eté à la ferme la ferme de Fages Saint-Cyprien vendredi 10 juillet 2026.
Saint-Cyprien
L’Eté à la ferme la ferme de Fages
41 allée des Noyers Saint-Cyprien Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Visite de la ferme de Fage à la découverte de la production de noix et de l’élevage de brebis sous les noyers. Nouveauté présentation des deux chiennes de protection. Dégustation de produits à base de noix.
Tous les vendredis en juillet et août .Visite gratuite, réservation conseillée au 06 81 85 39 92 . .
41 allée des Noyers Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 85 39 92
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English : L’Eté à la ferme la ferme de Fages
L’événement L’Eté à la ferme la ferme de Fages Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-06-17 par Périgord Noir Vallée Dordogne
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