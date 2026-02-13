CONCERT DE L’ECOLE DE MUSIQUE Saint-Cyprien
Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Début : 2026-06-24 17:30:00
fin : 2026-06-24 19:30:00
2026-06-24
Mercredi 24 juin à 17h30 > Sur le thème d’un bal traditionnel, l’orchestre sera réalisé par l’école de musique.
Présence d’un maitre de danse.
Gratuit
Place de la République, village
Place de la République Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 34 69 51 75
English :
Wednesday June 24 at 5:30 pm > Based on the theme of a traditional ball, the orchestra will be created by the music school.
A dance master will be present.
Free
Location: Place de la République, village
