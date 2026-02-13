CONCERT DE L’ECOLE DE MUSIQUE Saint-Cyprien

CONCERT DE L’ECOLE DE MUSIQUE

Place de la République Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Début : 2026-06-24 17:30:00

fin : 2026-06-24 19:30:00

Mercredi 24 juin à 17h30 > Sur le thème d’un bal traditionnel, l’orchestre sera réalisé par l’école de musique.

Présence d’un maitre de danse.

Gratuit

Lieu Place de la République, village

Place de la République Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 34 69 51 75

English :

Wednesday June 24 at 5:30 pm > Based on the theme of a traditional ball, the orchestra will be created by the music school.

A dance master will be present.

Free

Location: Place de la République, village

