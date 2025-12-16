THEATRE Salle Escaro de la Mairie Saint-Cyprien
THEATRE Salle Escaro de la Mairie Saint-Cyprien dimanche 14 juin 2026.
Salle Escaro de la Mairie Place Desnoyer Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Début : 2026-06-14 17:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
2026-06-14
Dimanche 14 juin 2026 de 17h à 18h > Comédie grinçante La Planque par la compagnie Les Tréteaux de L’orne
Auteure Arlette Fetat.
Que font ces deux femmes dans cette planque ? Qui les obligent à se figer dans un sourire
forcé ? Qu’est-ce qui le…
Salle Escaro de la Mairie Place Desnoyer Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33
English :
Sunday June 14, 2026 from 5pm to 6pm > Squeaky comedy La Planque by the company Les Tréteaux de L’orne
Author: Arlette Fetat.
What are these two women doing in this hideout? Who’s forcing them to freeze in a forced smile?
smile? What makes them…
