SORTIE NOCTURE LPO 66 PAYS CATALAN OBSERVATION DES CHAUVES-SOURIS AVEC CARLA Médiathèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien
SORTIE NOCTURE LPO 66 PAYS CATALAN OBSERVATION DES CHAUVES-SOURIS AVEC CARLA Médiathèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien mercredi 17 juin 2026.
Saint-Cyprien
SORTIE NOCTURE LPO 66 PAYS CATALAN OBSERVATION DES CHAUVES-SOURIS AVEC CARLA
Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 21:15:00
fin : 2026-06-17 22:30:00
Date(s) :
2026-06-17
Mercredi 17 juin de 21h15 à 22h30 > Carla Dreon, Chargée d’étude nature et biodiversité à la Ligue de Protection des Oiseaux, LPO Occitanie DT Pays Catalan, vous donne rendez-vous à la Prade (entrée principale face au parking) pour partir à la déco…
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Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 32 70
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English :
Wednesday June 17 from 9.15pm to 10.30pm > Carla Dreon, nature and biodiversity researcher at the Ligue de Protection des Oiseaux, LPO Occitanie DT Pays Catalan, will meet you at La Prade (main entrance opposite the parking lot) to discover the…
L’événement SORTIE NOCTURE LPO 66 PAYS CATALAN OBSERVATION DES CHAUVES-SOURIS AVEC CARLA Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-06-04 par CDT66
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