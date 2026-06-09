Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

SORTIE NOCTURE LPO 66 PAYS CATALAN OBSERVATION DES CHAUVES-SOURIS AVEC CARLA Médiathèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien

SORTIE NOCTURE LPO 66 PAYS CATALAN OBSERVATION DES CHAUVES-SOURIS AVEC CARLA Médiathèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien

SORTIE NOCTURE LPO 66 PAYS CATALAN OBSERVATION DES CHAUVES-SOURIS AVEC CARLA Médiathèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Prosper Mérimée

Adresse : 1 rue François Arago

Ville : 66750 Saint-Cyprien

Département : Pyrénées-Orientales

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 21:15:00

Tarif :

Saint-Cyprien

SORTIE NOCTURE LPO 66 PAYS CATALAN OBSERVATION DES CHAUVES-SOURIS AVEC CARLA

Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 21:15:00
fin : 2026-06-17 22:30:00

Date(s) :
2026-06-17

Mercredi 17 juin de 21h15 à 22h30 > Carla Dreon, Chargée d’étude nature et biodiversité à la Ligue de Protection des Oiseaux, LPO Occitanie DT Pays Catalan, vous donne rendez-vous à la Prade (entrée principale face au parking) pour partir à la déco…
  .

Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 32 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Wednesday June 17 from 9.15pm to 10.30pm > Carla Dreon, nature and biodiversity researcher at the Ligue de Protection des Oiseaux, LPO Occitanie DT Pays Catalan, will meet you at La Prade (main entrance opposite the parking lot) to discover the…

L’événement SORTIE NOCTURE LPO 66 PAYS CATALAN OBSERVATION DES CHAUVES-SOURIS AVEC CARLA Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-06-04 par CDT66

À voir aussi à Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales)