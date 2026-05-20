Saint-Cyprien

Randonnée Gourmande

Parking du skate-park Saint-Cyprien Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Randonnée gourmande Bon pied, bon coeur Départ entre 18 h et 19 h30 parking du Skate Park de St Cyprien, retour passage obligatoire au grand foyer , boucle de 10 km ,1.Apéritif 2.Charcuterie, crudités 3.Parmentier de canard, salade 4.Fromage 5.Dessert et café 22 € par personne 12 e pour les moins de 12 ans réservation au 06 31 83 35 59 (inscriptions limitées) Apportez gilet de sécurité lampe de poche, couverts, gobelets et chaussures adaptées. Annulation en cas de mauvaise météo. .

Parking du skate-park Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 83 35 59

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English : Randonnée Gourmande

L’événement Randonnée Gourmande Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-05-20 par Périgord Noir Vallée Dordogne