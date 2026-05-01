TOUS À VÉLO Boulevard François Desnoyer Saint-Cyprien
TOUS À VÉLO Boulevard François Desnoyer Saint-Cyprien dimanche 31 mai 2026.
Saint-Cyprien
TOUS À VÉLO
Boulevard François Desnoyer (à côté de la Maison des Associations) Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Dimanche 31 mai > Tous à vélo une nouvelle façon de découvrir le territoire.
L’événement Tous à vélo revient dans une version revisitée, pensée pour allier liberté, plaisir et gourmandise !
Le principe est simple chacun participe à son rythm…
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Boulevard François Desnoyer (à côté de la Maison des Associations) Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33
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English :
Sunday May 31 > Tous à vélo: a new way to discover the region.
The Tous à vélo event is back in a new version, designed to combine freedom, pleasure and enjoyment!
The principle is simple: everyone takes part at their own pace…
L’événement TOUS À VÉLO Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-05-20 par OT DE SAINT CYPRIEN
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