TOUS À VÉLO Boulevard François Desnoyer Saint-Cyprien

Saint-Cyprien

TOUS À VÉLO

Boulevard François Desnoyer (à côté de la Maison des Associations) Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Dimanche 31 mai > Tous à vélo une nouvelle façon de découvrir le territoire.

L’événement Tous à vélo revient dans une version revisitée, pensée pour allier liberté, plaisir et gourmandise !

Le principe est simple chacun participe à son rythm…

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Boulevard François Desnoyer (à côté de la Maison des Associations) Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33

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English :

Sunday May 31 > Tous à vélo: a new way to discover the region.

The Tous à vélo event is back in a new version, designed to combine freedom, pleasure and enjoyment!

The principle is simple: everyone takes part at their own pace…

L’événement TOUS À VÉLO Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-05-20 par OT DE SAINT CYPRIEN